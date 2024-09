Aufstand der Enttäuschten

Doreen B., Inhaberin einer Patisserie in Greiz, ist erleichtert, dass der CDU-Kandidat das Direktmandat gegen Björn Höcke gewinnen konnte. Doch in weiten Teilen Thüringens sieht es anders aus. Die AfD erhielt über 30 Prozent der Stimmen, ebenso in Sachsen. Die Wut richtet sich gegen die traditionellen Parteien "Die verarschen uns doch", schimpft ein Mann am Rande einer AfD-Kundgebung. "Die Linke hat uns enttäuscht", sagt ein anderer. "Da gab es jetzt eine Alternative, und die wurde gewählt."



Nam Duy Nguyen, 28 Jahre alt und mit vietnamesischen Wurzeln, hat in Leipzig eines der zwei Direktmandate für die Linke in Sachsen gewonnen. Für seine Partei war die Wahl jedoch eine Katastrophe, während das BSW in beiden Bundesländern zweistellige Ergebnisse erzielte und die Linken abstrafte. "Die Leute sind einfach unzufrieden", sagt ein Passant. "Es herrscht das Gefühl einer großen Ungerechtigkeit", meint ein anderer. Eine Frau hofft: "Dass sie jetzt endlich miteinander reden."