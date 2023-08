Hauptschulklasse 9a

Es ist seine erste Klassenfahrt. Klassenlehrer Sascha Vrzogic (39) ist vor der Abreise leicht angespannt. 60 Jugendliche, vier Lehrkräfte, fünf Tage Niederlande. Aufregung auch bei den Schülerinnen und Schülern: Der 15-jährige Saif war noch nie so lange von zu Hause weg, und Charline (15) hat schon eine Woche vor der Abfahrt ihren Koffer gepackt.



Vor Ort wohnen die Jugendlichen zu viert in Bungalows und müssen sich selbst verpflegen. Jede Menge Spaß, viele Eindrücke und kurze Nächte. Großes Highlight ist der Tagesausflug nach Amsterdam. Doch ausgerechnet an diesem Tag regnet es in Strömen – und das von morgens bis abends. Die Jugendlichen dürfen die Stadt in Gruppen auf eigene Faust erkunden. Saif findet das cool, Charlines Laune dagegen ist im Keller. Die Jugendlichen haben keine Schirme und keine Regenklamotten dabei und sind schnell klitschnass.



Lehrer Sascha sieht das Ganze gelassen: "Vielleicht lernen sie daraus, das nächste Mal vorher in eine Wetter-App zu schauen." Saschas Gelassenheit hält auch noch bei der Kanufahrt an – findet jedoch ein jähes Ende in der letzten Nacht, in der es "leicht eskaliert" ist, wie er es am Morgen danach formuliert. Die Folge: Charlines Mutter muss nach der Rückkehr zum Elterngespräch in der Schule antanzen.



Alle drei Monate kommt der kinder- und jugendpsychiatrische Dienst an die Adolph-Kolping-Hauptschule. "Ein Tropfen auf den heißen Stein", sagt Schulleiterin Daniela Deters. Sie kennt die Schwierigkeiten, die oft durch die Biografien der Jugendlichen bedingt sind. An ihrer Schule sind 450 Schülerinnen und Schüler aus rund 30 verschiedenen Ländern – viele mit traumatisierenden Fluchterlebnissen. Auch Saif kann die Erfahrungen, die er während seiner Flucht vom Irak nach Deutschland gemacht hat, nicht vergessen. Vertrauen aufzubauen ist für ihn schwierig.



Am Ende des Schuljahres wird verkündet, wer in die 10a und wer in die 10b gehen wird. Die 10a wird mit einem Hauptschul-, die 10b mit einem Realschulabschluss abgeschlossen. Saif ist angespannt, Charline sieht das Ganze gelassen.



Die dreiteilige "ZDF.reportage" gibt intensive Einblicke in Unterricht und Privatleben der Protagonisten und zeigt die Konflikte von Heranwachsenden, die neben den alltäglichen Problemen und Sorgen gleichzeitig die Weichen für ihre berufliche Zukunft stellen sollen.