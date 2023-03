Mit an Bord sind dieses Mal auch Reisebloggerin Henni (24) und ihr Freund Cedric (28) aus Köln. Die Influencerin und der Wirtschaftspsychologe freuen sich besonders auf die Polarlichter, die es zu dieser Jahreszeit fast täglich zu sehen geben soll. Außerdem wollen sie die Ausflüge genießen: Ob eine Husky-Schlittentour oder ein Besuch im traditionellen Wikingerdorf – ihre Followerschaft nehmen sie dabei digital mit.



Auch Familie Koall hat sich für die Tour entschieden. Die Eltern Dominik und Aukje reisen zusammen mit Tochter Livia (5) und Sohn Dax (2) vom niederländischen Nijmegen bis ans Nordkap. Das deutsch-niederländische Paar hat Norwegen schon lange auf seiner Reiseliste stehen, obwohl Kreuzfahrten eigentlich nicht so ihr Ding sind. "Aber die norwegischen Hurtigruten haben eine lange Tradition und sind nicht nur ein schwimmender Ferienklub", meint Vater Dominik. Dass inzwischen umweltfreundliche Hybridschiffe zum Einsatz kommen, beruhigt das Gewissen vieler Reisender zusätzlich.



Seit 1893 fahren die Schiffe von der Stadt Bergen im Süden Norwegens über den nördlichen Polarkreis bis nach Kirkenes und zurück. Vorbei an Fjorden, Fischerdörfern und den Inselgruppen Lofoten und Vesterålen. Schnell wurden die Hurtigruten so für die Einheimischen ein beliebtes Transportmittel und später ein Anziehungspunkt für Touristen. Seit Winter 2022 gehört auch das Hybridschiff "MS Richard With" zur neuen Hurtigruten-Flotte.



Ein Blick hinter die Kulissen der traditionsreichen Postschiffe – Nordlichter und Winterspaß inklusive