Ermittler! Beziehungstaten

Als die Leiche des verschwundenen Millionärs aus Villingen-Schwenningen in einem entlegenen Gebiet aufgefunden wird, glaubt Kommissar Bernd Lohmiller, dass es der Mörder auf das Geld des Mannes abgesehen hatte. In Verdacht gerät zunehmend auch die Witwe, die bereits ein Jahr vor dem Mord einen neuen reichen Ehemann sucht. Allerdings hat sie für die Tatnacht ein Alibi. Warum finden sich dann aber Zigarettenstummel von ihr am Tatort? Mithilfe eines Handydatenabgleichs findet Lohmiller heraus: Nicht nur die Witwe, sondern auch deren Geliebter müssen am fraglichen Abend in Tatortnähe gewesen sein. Lässt sich das Alibi der Millionärsgattin dadurch erschüttern?