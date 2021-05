Achtung Immobilienfalle! - Die Tricks der Abzocker

Nur durch einen Zufall entdeckte Wohnungsbesitzer Friedrich Kefferpütz Ungenauigkeiten seiner Hausverwaltung. Im Keller wurden unnötige Reparaturen in Auftrag gegeben, die von der Eigentümergemeinschaft bezahlt wurden, aber nicht genehmigt waren.

Quelle: ZDF/Marvin Mohr

Seine erste Eigentumswohnung hat sich Friedrich Kefferpütz schon in den 80er-Jahren gekauft. Jahrzehntelang schien alles gut zu laufen. Er kümmerte sich um seine Wohnung, und die Hausverwaltung machte ihren Job: übernahm die Abrechnung, verwaltete das Geld für die Rücklagen, kümmerte sich um Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten am Haus.



Friedrich K. engagierte sich sogar als Verwaltungsbeirat, hatte einen guten Draht zum Verwalter. Aber irgendwann fiel ihm auf, hier stimmt was nicht. In den Unterlagen der Hausverwaltung entdeckte er immer mehr Rechnungen von Handwerksarbeiten, die gar nicht notwendig waren und nie von der Eigentümergemeinschaft genehmigt worden waren.