Magische Texte an den Wänden der Königsgräber, sollten den männlichen Herrschern zur Unsterblichkeit verhelfen. Spektakuläre Funde aus Sakkara zeigen, dass sich auch Königinnen das Recht auf ein Leben im Jenseits herausnahmen.

Quelle: ZDF/Kevin Vincent

Keine 30 Kilometer südlich von Kairo liegt die altägyptische Totenstadt Sakkara. Das bekannteste Bauwerk dort ist die Djoser-Pyramide.



Was der ägyptische Wüstensand preisgibt, stellt auch die erfahrenen Forscher des französisch-schweizerischen Teams oft genug vor Rätsel. Dann beginnt die Detektivarbeit.



An der Ausgrabungstechnik hat sich im Laufe der Jahrzehnte nicht viel geändert. Ein Fehler, und ein Relikt aus uralten Zeiten könnte unwiderruflich verloren gehen. Was sie dort zutage fördern, lässt Forscher in der ganzen Welt aufhorchen.