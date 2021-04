Albtraum Wohnen - Kampf um Mietwohnungen

Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt: Hamado Dipama hat einen Vermieter verklagt, der seine Wohnung nur "an Deutsche" vergeben wollte.

Quelle: ZDF/Jochen Schulze

Der Wohnungsmarkt scheint zum Schauplatz eines neuen Klassenkampfes geworden zu sein. Gut verdienende Paare mit deutschen Namen werden bevorzugt, und die Mietpreisbremse wird umgangen, indem Wohnungen komplett möbliert und zum Pauschalpreis angeboten werden.



In den begehrten Stadtlagen von Hamburg, Berlin, München oder Frankfurt muss man heute teilweise doppelt so viel für eine Wohnung ausgeben wie noch vor zehn Jahren. Und selbst in weniger gefragten Lagen haben die Preise deutlich angezogen.