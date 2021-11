"Big Four - Wirtschaftsprüfer unter Verdacht":

Am Pranger: Die vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt

Weltweit dominieren die Big Four den Markt der Abschlussprüfungen. Mit ihrem großen Wissen über Unternehmen und Steuergesetze machen sie sich zu unverzichtbaren Experten. Und weil die Wachstumsmöglichkeiten in der reinen Abschlussprüfung weitgehend ausgereizt sind, bieten die Big Four viele Beratungsleistungen an: den Unternehmen, die sie prüfen, aber auch Regierungen. Sind die Big Four zu mächtig, gar unkontrollierbar geworden?