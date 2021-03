Brennpunkt Deutschland: Frankfurt, Bahnhofsviertel

Der Grund: In den vergangenen Jahren haben immer mehr Szene-Bars und hochpreisige Restaurants eröffnet und ein hippes Publikum in dieses einstmals verrufene Viertel gelockt. Das Sortiment reicht von koreanisch, arabisch und indisch bis zu ostafrikanisch. Laut "Wirtschaftswoche" gilt das Viertel als angesagtester Stadtteil in der gesamten Mainmetropole. Studenten feiern hier genauso wie Banker oder junge Kreative. Und sie bleiben längst nicht mehr nur für ein Bier oder ein edles Vier-Gänge-Menü: Inzwischen leben 3900 Menschen hier, über 50 Prozent mehr als noch 2007.