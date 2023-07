Buschflieger - Abenteuer am Himmel: Kanada (3/3)

Urs Schildknecht liebt das Gefühl, mit seiner 64 Jahre alten "De Havilland Otter" über die Gipfel der Northern Rocky Mountains zu fliegen. Eine Karriere als Airline-Pilot kam für ihn nie infrage. Er braucht die Freiheit und die Abwechslung. Weit draußen in der Wildnis versorgt er eine siebenköpfige Familie mit Pferdefutter, frischen Lebensmitteln und Gas. So sichert er ihre Existenz.



Die Landung auf dem See ist heikel. Hochwasser hat den normalen Ankerplatz überschwemmt. Schildknecht muss spontan entscheiden, wie er die Maschine runterbringen und vor allem sicher am Ufer befestigen kann.



Schon bald darauf der nächste Job. Der Buschpilot muss ein Aluminiumboot sicher an einen abgelegenen See bringen. Er schnürt es mit Seilen außen an sein Flugzeug fest. Der Transport wirkt wie aus einer anderen Zeit.