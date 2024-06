Das Geheimnis der Denisova-Menschen

Die Bevölkerung Papua-Neuguineas trägt bis zu fünf Prozent Denisova-Gene in sich.

Quelle: ZDF/Galaxie Presse - 2022

Der Urmensch muss sich an das Leben in großer Höhe angepasst haben. Und nicht nur das: Offenbar hat er seine Gene, die ihm das Überleben in der Höhe ermöglichten, an die heute dort lebenden Tibeter weitergegeben. Denisova-Mensch und Homo sapiens haben also vermutlich nicht nur gleichzeitig gelebt, sondern sich auch untereinander fortgepflanzt.



Dies stellt die Wissenschaft vor weitere Fragen: Wie viele seiner Gene hat der Denisova-Mensch dem heutigen Menschen vererbt? Und welche Merkmale sind damit verknüpft?



Die Suche nach Antworten führt bis nach Papua-Neuguinea, mitten im Pazifik. Selbst hier finden sich die Spuren des Denisova-Menschen.