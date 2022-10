Das Universum: Die Zukunft der Milchstraße

Wer oder was ist daran schuld, dass die Milchstraße stirbt? Sind es die Zwerggalaxien, Schwarze Löcher, oder sind es doch die Menschen mit ihren Eingriffen in die Natur? Ein kosmischer Kriminalfall, in dem die Wissenschaft ermitteln muss.



Die Milchstraße, in der sich das Sonnensystem mit der Erde befindet, ist unser Zuhause. Doch die Galaxis könnte bald Opfer eines kosmischen Kriminalfalls werden: Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vermuten, dass die Milchstraße über kurz oder lang sterben könnte. Doch wer ist der Übeltäter? Es gibt viele Schuldige, die untersucht werden müssen, darunter Zwerggalaxien, supermassive Schwarze Löcher und Wolken aus überhitztem Wasserstoffgas. Um den Fall zu lösen, müssen die Astronomen die Todesursache bestimmen und den Aufenthaltsort der Milchstraße in den letzten 13,6 Milliarden Jahren zurückverfolgen.