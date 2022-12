Der Fluch des Öls - Bohrlöcher außer Kontrolle

Eine salzige Wasserfontäne platzt aus einem nicht mehr genutzten Bohrloch und verätzt das umliegende Areal.

Quelle: ZDF und Dreamway Production.

Weltweit werden von 20 bis 30 Millionen verwaisten Bohrstellen nur wenige regelmäßig und sorgfältig kontrolliert. Ob in der Nordsee, im Elsass oder in den USA - verlassene Förderstellen können unbemerkt großen Schaden anrichten.



So erkrankten in Bradford, im Osten der USA, mehrere Anwohner mit mysteriösen Symptomen wie Haarausfall und Nasenbluten.



Schließlich stellt der Arzt Jeffrey Nordella fest, dass alle an einer chronischen Benzolbelastung leiden, ausgelöst durch Methan und Rohöl. Die Substanzen entwichen über einen längeren Zeitraum einem nahe gelegenen, stillgelegten Bohrloch.