Der Nil - Lebensader für die alten Ägypter: Tempel von Luxor

Die Wichtigkeit der Lebensader Nil für den Alltag der Ägypter spiegelt sich in ihrer Kunst.

Der Nil ist seit alters her Lebensader und Transportweg für die Städte an seinen Ufern. So begünstigt der große Strom auch Aufstieg und Fall des antiken Theben in Luxor, der Totentempelstätte Karnak und der Tempelanlage in Dendera. Dank neuer Untersuchungen mittels Fotogrammetrie und Röntgenspektrometer bekommen Archäologinnen und Archäologen heute neue Einblicke in das Leben mächtiger Pharaonen wie Hatschepsut, Ramses II. und ihrer Zeitgenossen.