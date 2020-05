Der Rhein - Strom der Geschichte

In den Jahrtausenden danach entwickelte er sich von einem wilden Fluss zur heute bedeutendsten Wasserstraße Europas. Der Film begibt sich auf eine Zeitreise auf den Spuren der Natur- und Kulturgeschichte von "Vater Rhein".



Die Dokumentation geht auch dem Ökosystem Fluss auf den Grund: Wie funktioniert so ein gewaltiger Strom wie der Rhein? Protagonist ist der Rhein in Vergangenheit und Gegenwart, als Naturereignis, geschichtsträchtiger Ort und Wirtschaftsfaktor.