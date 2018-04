Die Entstehung der Erde

Trotz der hohen Temperaturen stoßen die Forscher hier auf Sedimentgestein, das auf eine der eisigsten Phasen der Geschichte schließen lässt. Doch wie kommt es überhaupt zu den Kälteperioden? Damit beschäftigt sich "Amerikas Eiszeit", bevor die Reise in den von tektonischen Bewegungen gezeichneten Yosemite Nationalpark führt. In "Tödliche Eruptionen" wird dann erklärt, wie es zu einer Welt kam in der viele Arten sterben mussten, sich Dinosaurier aber sehr wohl fühlten.