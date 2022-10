Die IS-Jäger - Kriegsverbrecher in Europa

Zwischen den Ländern findet kein Informationsaustausch statt. Deshalb haben die IS-Jäger die Suche nach ehemaligen Kriegsverbrechern selbst in die Hand genommen. Sie arbeiten in der Türkei und in Frankreich, haben Informanten in Syrien, sammeln Beweis- und Propagandavideos und zeichnen Zeugenaussagen auf. Aber das Ergebnis ist ernüchternd.



Die EU scheint sich nicht für die Ergebnisse zu interessieren. Außer der Festnahme eines ehemaligen ranghohen IS-Soldaten in Marseille reagieren weder Justiz noch Polizei auf Hinweise, dass angebliche Kriegsverbrecher in Deutschland leben.