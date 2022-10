Enslaved - Auf den Spuren des Sklavenhandels: Widerstand

Samuel L. Jackson trifft Joe’l Billingsley. Ihr Ururgroßvater hat die Stadt Africatown in den USA gegründet.

Quelle: ZDF/Sabrina Lantos

Der transatlantische Sklavenhandel ist nicht nur eine Geschichte von Opfern, sondern auch von Helden, die für die Emanzipation kämpften, an ihrer Kultur und ihren Werten festhielten und den Grundstein für künftige Generationen legten.



Samuel L. Jackson erkundet mit der Grammy-Preisträgerin Rhiannon Giddens in Africatown, Alabama, das einzigartige kulturelle Erbe, das versklavte Afrikaner in die Vereinigten Staaten brachten.



Um die Geschichte des Schleusernetzwerkes "Underground Railroad" und der Freiheitsboote besser zu verstehen, erforschen die "Diving With a Purpose"-Taucher die kalten Gewässer der Großen Seen im Süden Kanadas. Durch das Netzwerk aus Helfern konnten viele Menschen aus der Sklaverei fliehen und das Wasser überqueren, um sich in Kanada in Sicherheit zu bringen.



Ganze Familien riskierten die lange, gefährliche Reise quer durch die Vereinigten Staaten und nutzten ein Netzwerk aus sicheren Unterkünften, verschlüsselten Nachrichten und Unterstützern, um den Plantagen zu entkommen.



Der Journalist Simcha Jacobovici lernt die legendäre Harriet Tubman kennen, eine der berühmtesten Unterstützerinnen der "Underground Railroad". Er trifft auch Historiker in South Carolina, die die Geschichte der schwarzen Soldaten aufdecken, die während des Bürgerkrieges in der Unionsarmee dienten und zur Abschaffung der Sklaverei beitrugen.