Ermittler! Aus dem Hinterhalt

Als im März 1996 in Osnabrück die Prostituierte Anna H. in ihrer Wohnung ermordet wird, liegt es für Kommissar Clemens Brans und seine Kollegen nahe, einen Freier als Mörder der 41-Jährigen zu vermuten.

Allmählich finden sie jedoch auch andere potenzielle Motive für das Verbrechen an der in ihrem Umfeld sehr beliebten Frau.