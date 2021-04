Ermittler! Feinde unter einem Dach

Jürgen Volke wohnt in einem Reihenhaus in der Hanauer Innenstadt. Die Schüsse, die ihn töten, sind durch die eigene Wohnungstür gedrungen.

Quelle: ZDF/Polizei Hanau

2011 in Kelkheim. Heiko M. und sein Vater Dieter überwintern angeblich im sonnigen Süden Europas, doch als die beiden auch nach sechs Monaten nicht wiederauftauchen, wird Ermittler Jochen Adler tätig. Der erfahrene Kriminalist wird hellhörig, als seine Kollegen den Führerschein von Dieter M. in seinem Haus finden. Außerdem verhält sich der zweite Sohn, Markus M., der ebenfalls im Haus lebt, seltsam. Er verkauft das Auto des Vaters und will keine Vermisstenanzeige aufgeben. Trotz akribischer Ermittlungen findet Jochen Adler keine Spur von Heiko und Dieter M. Zwar geht er davon aus, dass sie Opfer einer Straftat wurden, doch ohne Leichen wird er das nicht beweisen können.



Februar 2014 in Wambach. Der erfolgreiche Geschäftsmann Emmanuel B. meldet seine Ehefrau Britta als vermisst. Als er von einer Reise aus Paris zurückkommt, fehlt von ihr jede Spur. Ermittler Stefan Lange bekommt den Fall auf den Tisch. Zunächst hält er noch alles für möglich, vielleicht wollte Britta B. einfach abtauchen. Doch dann berichtet ihr Ehemann plötzlich, seine Frau habe sich in seinem Beisein in den Rhein gestürzt und Selbstmord begangen. Womit hat Stefan Lange es hier zu tun? Ist Emmanuel B. ein notorischer Lügner oder doch ein Mörder?