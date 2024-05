Ermittler! Trügerische Sicherheit

Ein älterer Bankenerpresser sorgte ab 2009 in Baden-Württemberg mit einer angeblichen Bombe jahrelang für Verunsicherung.

Quelle: ZDF/Polizei Villingen-Schwenningen

Ein älterer Bankenerpresser macht den Behörden in Baden-Württemberg zu schaffen. Der Mann kommt mit einer angeblichen Bombe in die Kreditinstitute – immer dann, wenn ihm wieder das Geld auszugehen scheint. Kommissar Jochen Forstenhäusler und seine Kollegen von der Kripo Rottweil kommen dem Täter näher – und warnen die Bankangestellten.



Die 52-jährige Ingrid A. will eigentlich nur die Mittagspause nutzen, um in einem Offenburger Kaufhaus einige Besorgungen zu machen. Doch dazu fährt sie in die Tiefgarage – und wird in dieser brutal ermordet. Kommissar Burkhard Bellemann verfolgt die Spur des Täters, die auf die andere Rheinseite nach Frankreich führt.



Die Doku-Serie "Ermittler!" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos und Polizeivideos. Und sie berichten, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.