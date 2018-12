Ermittler! Gewaltspirale

Richter findet heraus, dass der Vermisste vor seinem Verschwinden sein Unternehmen an einen Kollegen, Michael S., für 60 000 Euro veräußert hat. Von seinen Kollegen beim Betrugskommissariat erfährt er, dass Michael S. als jemand bekannt ist, der bereits in viele krumme Geschäfte verwickelt war. In diesem Zusammenhang stellen die Beamten fest, dass Michael S. dem Vermissten nie den Kaufbetrag überwiesen hat. Das wäre zumindest ein Motiv, um Erich W. verschwinden zu lassen.



Ist Erich W. Opfer eines Verbrechens geworden, und haben seine Bestattungskollegen ihre beruflichen Möglichkeiten genutzt, um seine Leiche zu beseitigen? Das ist Richters Vermutung. Aber wie soll er das beweisen?