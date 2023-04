Ermittler! Indizien und Geständnisse

Die Teufelstalbrücke an der A4 nahe des Hermsdorfer Kreuzes: Hier wurde die Leiche der 10 Jahre alten Stephanie D. gefunden.

Quelle: ZDF/Criss Craciun

So wie in Thüringen, wo 2016 eine Einheit für ungelöste Fälle aufgestellt wird. Ermittler aus Jena suchen nach einem Kindermörder, der die zehn Jahre alte Stephanie 1991 missbraucht und anschließend von der Teufelstalbrücke an der A4 geworfen hat.



Auch in Karlsruhe stehen die Ermittler vor einem beinahe unlösbaren Fall. Eine Vietnamesin ist spurlos verschwunden. Obwohl es keinerlei Spuren eines Gewaltverbrechens gibt, ist Kommissar Emil Stark davon überzeugt, dass der Ehemann seine Frau ermordet hat.



In beiden Fällen scheint es fast unmöglich, den Täter zu überführen. Wird es den Ermittlern trotzdem gelingen, ihren Fall zu lösen?



Die Doku-Serie "Ermittler!" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten, zeigen Tatortfotos, Polizeivideos und berichten, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.