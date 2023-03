Ermittler! Microspuren

Laut Obduktion ist die 35-jährige Ärztin durch einen Schnitt oder Stich in den Halsbereich verstorben. Das Blut spritzte bis in eine Entfernung von etwa zwei Metern über den Hof.

Quelle: ZDF/Staatsanwaltschaft Fulda

Es ist der Ex-Freund der 35-jährigen Frau. Er schweigt zur Tat, landet aber dennoch in Untersuchungshaft. Gelingt es, ihn zu überführen? Eine wichtige Rolle dabei spielen kleinste Microspuren am Tatort.



Ein zweiter Fall beschäftigt Ermittler in Berlin: Hier wird der Tourist Stanislaw W. erschlagen auf dem Gehweg in der Kurfürstenstraße entdeckt. Um ihn herum eine leere Bierdose, sein Pass und die Geldbörse. Der undurchsichtige Fall ruht 13 Jahre. Dann gibt es einen Treffer in der DNA-Datenbank. Kann der Täter nach so langer Zeit endlich überführt werden?



Juli 2017, am Ufer des Neckars bei Mosbach in Baden-Württemberg: Eine tote Frau wird gefunden. Die Identität ist zunächst unklar. Von Anfang an steht fest: Sie muss gewaltsam zu Tode gekommen sein. Über haarkleine Hinweise und Spuren gelingt es den Kriminalbeamten der Polizei und der Spurensicherung schließlich, Licht ins Dunkel des Falles zu bringen.