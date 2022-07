Ermittler! Täterpaare

Die Polizei sucht im Sommer 2011 in der Spree nach den sterblichen Überresten eines ermordeten Tätowierers.

Quelle: ZDF/LKA Berlin

In Berlin ermittelt Kommissar Volker Hertzberg in einem Mordfall, bei dem immer wieder Leichenteile aus der Spree geborgen werden, die zu demselben Opfer gehören. Erst der Besuch auf einer Berliner Tattoo-Messe bringt den Ermittler auf die Spur eines Verbrecherpaares.



Kommissar Philipp Müschenborn ist in Karlsruhe den sogenannten Gentlemen-Bankräubern auf den Fersen. Sie erbeuten über Jahre hinweg mehrere Millionen Euro. Bei einem Überfall können sie gestoppt werden. Und auch hier gibt es am Ende eine Überraschung: Ein Liebespaar steckt hinter der Raubserie.



In einem dritten Fall sind die Berliner Kommissare Matthias Ogait und Martin Niemann auf der Suche nach einem Mörder, der alleinstehende Frauen tötet, um an ihr Geld zu gelangen. Auch hier ist der Täter nicht allein.



In der Doku-Serie "Ermittler!" werden Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle begleitet. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten, zeigen Tatortfotos und Polizeivideos und berichten, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.