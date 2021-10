Beim Bau des Assuan-Staudamms wurde der Tempel von Abu Simbel aufwändig versetzt.

Quelle: ZDF/© Bo Travail ! - Voyage

Diese Folge zeigt das Leben der Ägypter an den Ufern des Nils und die Bedeutung des Flusses von der Antike bis heute. Außerdem zeigt sie, wie einschneidend der Bau des Assuan-Staudamms in den 1960er-Jahren die Landschaft und das Leben am Nil verändert hat.



Ägypten gilt als "Geschenk des Nils". Nur im Tal des Flusses ist das Wüstenland bewohnbar. Wie zur Zeit der Pharaonen dient der Nil als wichtiger Transportweg und zur Bewässerung der Felder.