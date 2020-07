Fatale Zusammentreffen: Die Hoffnung stirbt zuletzt

Charlie Martin und Joseph Pope führen nach ihrer Trennung völlig unterschiedliche Leben. Charlie hat Kinder und ist zum zweiten Mal verheiratet. Joseph lebt nach einer gescheiterten Karriere in der Garage seiner Eltern. Enttäuschte Erwartungen enden in einer Tragödie.



Die Serie erzählt spannende Mordfälle aus den USA. Es sind allesamt Wiedersehen mit tödlichen Folgen: Alltägliche Treffen setzen eine mörderische Kettenreaktion in Gang. Von jetzt auf gleich wird aus Liebe Hass, aus Familienmitgliedern oder Freunden werden Erzfeinde. Was als triviale Begegnung beginnt, endet mit einem kaltblütigen Verbrechen.



Ermittler der Polizei und engste Bezugspersonen von Täter und Opfer erzählen die emotionalen Geschichten aus erster Hand.