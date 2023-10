Flucht vor den Nazis - Wie der Leica-Fabrikant Juden rettete

Rabbiner Frank Dabba Smith geht auf die Suche nach der Geschichte des LEICA-Fabrikanten Ernst Leitz II. und seiner Unterstützung für Jüdinnen und Juden während der NS-Zeit.

Quelle: ZDF/Andy Lehmann

Dazu gehörte unter anderem die Familie von Heinrich Ehrenfeld, Inhaber eines Frankfurter Kaufhauses. In den USA angekommen, änderte die Familie ihren Namen von Ehrenfeld zu Enfield und verkaufte Leica-Kameras. Die Enkelin Jill Enfield ist Fotografin und seit Jahren mit Frank in Kontakt – so hat sie viel Unbekanntes von ihren Großeltern erfahren.



Der Dokumentarfilm führt an Originalschauplätze in Wetzlar, New York und Frankfurt am Main. Neben Frank Dabba Smith und Jill Enfield nimmt auch Oliver Nass, Urenkel von Ernst Leitz II, Stellung zu den damaligen Ereignissen.