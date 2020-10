Geheime Welten - Reise in die Tiefe: Die unterirdische Stadt

Die unterirdische Stadt von Naours ist eine der faszinierendsten Untergrund-Anlagen Nordeuropas. Der Komplex liegt bis zu 30 Meter tief und ist 2 Kilometer lang. Er umfasst 28 Gänge mit 300 Räumen.

Quelle: ZDF/Phoenix Television Limited

In der Picardie bauten die Menschen eine riesige Höhlenanlage als Schutzbunker in den Kalkstein. In Island formt die Natur magisch anmutende Eishöhlen in Gletscher, und in der City of London strömt klimaschonende Energie durch vier Stockwerke tiefe Tunnel.



Tief unter der Erde befinden sich unzählige Höhlen, Stollen und Tunnel. Sie wurden von Menschenhand errichtet oder von der Natur geschaffen. Die Doku-Reihe lüftet die Geheimnisse der Untergrundwelten.



Von Tropfsteinhöhlen über Abwasserkanäle bis zu Bunkeranlagen: Wie sind diese unterirdischen Systeme entstanden, und wer hat sie sich zunutze gemacht? Jede Folge stellt drei Welten tief unter unseren Füßen vor und erzählt ihre faszinierende Geschichte.