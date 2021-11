History Deutschland - Die DDR

Gerade der Jugend ist im Zeichen des Sozialismus eine goldene Zukunft beschieden, so will es der Mythos. In ihre Erziehung steckt das Regime viel Mühe. Als schließlich 1989 der Eiserne Vorhang fällt, zieht es aber allen voran junge DDR-Bürger und Bürgerinnen über die Grenzübergänge in den Westen. Was ist schiefgelaufen?