Inside Fankurve - Fans, Ultras, Hooligans

Das Stadion: allzu oft Ort von Grenzüberschreitungen, verbotener Pyrotechnik und Gewalt.

Quelle: dpa/Karmann, Daniel

Die Kosten für Polizeieinsätze bei Hochsicherheitsspielen sind nirgendwo sonst so hoch wie beim Fußball.



Die Autoren Mario Kottkamp, Kristian Sommer und Kameramann Joscha Lienen sind langjährige Kenner der Fußballszene und bei Fans und in den Vereinen bestens vernetzt.



Sie schauen mit exzellenten Zugängen in den Kosmos der Fußballfans, Ultras und der Szenerie dahinter: Was treibt sie an? Was lieben sie? Was hassen sie?