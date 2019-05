Krieg der Bunker - Westwall gegen Maginot-Linie

Die "Drachenzähne", wie sie am Westwall verwendet wurden, sollten Panzerangriffe auf Bunkeranlagen erschweren.

Quelle: ZDF/Damien Saugues

Hitlers Wall, 630 Kilometer entlang der Westgrenze des Deutschen Reiches, hat neben dem militärischen vor allem auch propagandistischen Wert.



Warum setzen Frankreich und Deutschland auf solche Anlagen in einer Zeit, in der Kriege doch in der Luft und mit Panzeroffensiven entschieden werden? Wie unterscheiden sich die beiden Verteidigungslinien? Welchen Nutzen haben sie? Und halten sie, was man sich von ihnen erhofft?