Krieg gegen die Ukraine – Chronik eines Konfliktes

Unzählige Menschen in der Ostukraine verlieren alles, was sie besitzen.

Quelle: ZDF/Anne Poiret

Der Film zeichnet die Entstehung des Konflikts nach und zeigt, wie die Lage immer weiter eskaliert ist. Alle diplomatischen Bemühungen scheitern an der russischen Blockadehaltung, so wie die Minsker Vereinbarungen oder die Treffen im "Normandie-Format".



Hochrangige Politiker, Diplomaten und Berater aller Seiten kommen dabei zu Wort, aber auch betroffene Menschen aus der Ostukraine. So wie die vierfache Mutter Katja, die ihre Familie allein versorgen und schließlich fliehen muss. Oder Olga und Sascha, die immer wieder in die Schusslinie geraten und trotzdem in ihrem Heimatdorf ausharren wollen. Der Krieg hat ihre Hoffnungen auf eine bessere Zukunft aber längst zunichte gemacht.