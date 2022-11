Liebe und Sex in Spanien

Dass der "Machismo" noch heute ein Problem darstellt, hat Patricia Trujillo in ihren Bühnenstücken verarbeitet. Die Autorin und Schauspielerin engagiert sich für Jugendliche, die sich in "ungesunden" Beziehungen befinden. In Rollenspielen lernen die Teilnehmer, was eine gewaltlose Beziehung bedeutet und wo Manipulation und Disharmonie beginnen. Negative Einflüsse findet Patricia in Pornofilmen im Internet, die ein verzerrtes Bild von Liebe und Sexualität vermitteln.



In Barcelona, der Hochburg der Prostitution in Spanien, findet alljährlich die größte Pornofilmmesse Europas statt. David el Moreno, prämierter Pornodarsteller und Produzent, führt durch die Messe und zeigt, wie sich die Pornofilmproduktion seit der Pandemie verändert und die Auswertung zunehmend auf das Internet verlagert hat.