Luxusklasse: Die Züge der Superreichen

Siya Mbambo und sein Team sorgen dafür, dass man im Blue Train schnell und komfortabel ans Ziel kommt.

Ausgesuchtes Essen, spannende Ausflüge und südafrikanischer Charme machen diese Zugfahrt so einzigartig. Zugchef Siya Mbambo und seine Kollegen sorgen vom Frühstück bis zum Dinner für eine Reise, die keine Wünsche offenlässt. Im edlen Ambiente der liebevoll eingerichteten Waggons erleben die Passagiere Südafrikas atemberaubende Landschaft aus einer einzigartigen Perspektive. Die gute Laune der Kellner und Butler an Bord, die von der südafrikanischen Ubuntu-Philosophie genährt wird, steckt auch die verwöhnten Passagiere an.