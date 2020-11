Bei den Anhörungen verstricken sich die Partnerin und der gemeinsame Sohn immer mehr in Widersprüche. Die Ermittler werden misstrauisch und durchsuchen ihr Haus. Auf dem Familiencomputer machen sie eine unglaubliche Entdeckung: Fotos der Leiche von Didier Lacote – in der gleichen Kleidung, in der später die Leiche gefunden wurde. Damit scheint der Fall klar – aber der Nachweis des Mordes ist trotzdem unmöglich.