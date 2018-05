Mörderjagd - Liebe, Lüge, Tod

Die zehnteilige Dokumentationsreihe "Mörderjagd" beschäftigt sich mit verschiedenen mysteriösen Mordfällen in Frankreich. Bis ins kleinste Detail werden die Geschehnisse rekonstruiert, um die Verbrechen aufzuklären.



Die Dokumentationen der Reihe "Mörderjagd" rekonstruieren die Geschehnisse, spüren die an den Fällen beteiligten Personen, wie beispielsweise Ermittlungsbeamte oder Staatsanwälte, auf und befragen auch die Familienangehörigen und Freunde der Opfer. Die Serie ist ein fesselnder Mix aus persönlichen Berichten, Polizeiarchivmaterial und Reenactment, der den Zuschauern einen tiefgehenden Einblick in die spektakulärsten Kriminalfälle Frankreichs gewährt.