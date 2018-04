Mörderjagd – Tödliche Leidenschaft

Wo ist Patricia Wilson? Seit drei Tagen ist sie unauffindbar und ihre Freunde machen sich Sorgen. Die Menge des Blutes, die in ihrem Haus gefunden wurde, lässt nur einen Schluss zu: Patricia Wilson wurde in ihrem Haus ermordet. Die Ermittlungen werden kompliziert.



Die 56-jährige Britin, die seit Jahren in Frankreich lebte, war im Ort beliebt. Ihr englischer Lebensgefährte Donald hat ein Alibi. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war er in einem Londoner Krankenhaus. Doch die Ermittler lassen keinen Hinweis außer Acht und stoßen auf einen geheimnisvollen anderen Mann. Der 48-jährige Jean-Louis Cayrou hatte mit Patricia drei Monate lang eine Affäre, die sie allerdings bald beendete. Konnte Jean-Louis Cayrou das nicht ertragen? In Polizeigewahrsam beteuert der Mann seine Unschuld. Schritt für Schritt schaffen es die Ermittler, das Puzzle des Mordes zusammenzufügen - trotz fehlender Leiche.