Vor 5.000 Jahren bestatten die Menschen ihre Toten in großangelegten Grabanlagen. Knochen- und Artefaktfunde weisen darauf hin, welche Rituale hier einst abgehalten wurden.

Quelle: ZDF/Juliane Girl

In Pömmelte in Sachsen-Anhalt könnte die Entdeckung einiger Skelette Hinweise auf eine ganz andere Funktion der steinzeitlichen Bauwerke liefern. Jörg Orschiedt und Franziska Knoll untersuchen Überreste von Frauen und Kindern, die womöglich ermordet wurden. Könnten die Verletzungen der Toten auf einen Opferkult hinweisen?



Jedenfalls scheinen Tempelanlagen auf Malta und Gozo die Vermutung zu bestätigen, dass in der Jungsteinzeit bereits ein religiöses Verständnis vorhanden war. Bis heute wurden dort zahlreiche Figuren einer Art Muttergöttin gefunden, die hier verehrt worden sein könnten.



