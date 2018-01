Bigfoot - Mythos auf dem Prüfstand

Warum kommt es über der Sierra Nevada immer wieder zu Flugzeugabstürzen? Wissenschaftler schätzen, dass im so genannten "Nevada-Dreieck" zwischen Las Vegas, Fresno und Reno bisher etwa 2000 Flugzeuge verschwanden. In der Dokumentation "Das Nevada-Dreieck – Mythos auf dem Prüfstand" drückt der berühmteste Flugzeugabsturz in dieser Region in den Blick: 2007 verschwand das Flugzeug von Millionär und Abenteurer Steve Fosset spurlos über der amerikanischen Bergkette – knapp ein Jahr später fand man Fossets sterbliche Überreste.