Prinz Eugen und die Türken - Kampf um Europa

Die Doku erzählt die Geschichte von zwei herausragenden Figuren dieser Zeit: Prinz Eugen von Savoyen-Carignan und Emetullah Rabia Gülnus Sultan. Beide kommen als Fremde in ihre Reiche und sind vorerst Außenseiter.



Während Prinz Eugen in Paris als Kind Vernachlässigung – wohl auch Missbrauch – ausgesetzt ist, wird Gülnus in Kreta ihren Eltern entrissen und in den Harem des Sultans verschleppt. Beide erleben einen beispiellosen Aufstieg. Ihre Geschichte entführt uns in eine der faszinierendsten und gleichzeitig brutalsten Epochen unserer Geschichte – das Barock.