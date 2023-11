Die "Internationale Striptease-Show" tourt die ganze Saison durch die Touristen-Hotspots der Krim.

Quelle: ZDF/Mikhail Lebedev

Während Anja schon ihre Flucht plant, genießen im Sommer 2021 fast neun Millionen Russen ihren Urlaub auf der Krim: sei es tagsüber beim Baden im Meer, bei einer der vielen Attraktionen an der Strandpromenade oder abends bei Karaoke und Binge-Drinking am "Russen-Ballermann".



Es gibt aber auch gediegenere Urlaubsangebote: Zum Beispiel kann man sich im Sommerpalast des letzten Zaren Nikolai II., wo 1945 die Jalta-Konferenz stattfand, mit einem übergroßen Bronze-Stalin fotografieren lassen. Auch das Einquartieren in einem Luxus-Sanatorium, in dem der Gast eine Zeitreise in die Sowjetära unternimmt, ist heute immer noch beliebt.