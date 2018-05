Schindlers Liste - Eine wahre Geschichte

Er war ein Schürzenjäger, Trinker, Spieler und NSDAP-Mitglied - und dennoch gilt Oskar Schindler als Held: 1200 Juden rettete der Deutsche vor dem sicheren Tod in den Nazi-Gaskammern. Schindler riskierte dabei sein eigenes Leben. In Deutschland geriet er in Vergessenheit, er starb einsam in Frankfurt am Main. In den USA und in Israel wird die Erinnerung an Schindler seit Jahrzehnten wachgehalten. In seiner Heimat hingegen blieb der Mann ein Unbekannter.