Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle

Der Fall Kyle Brennan ist nur einer von vielen Fällen, die mit Clearwater, der Hauptstadt der Scientologen, in Verbindung stehen. ZDFinfo begibt sich in einer Dokumentation auf die Spur von drei mysteriösen Todesfällen im Umfeld des weltweit aktiven Psychokonzerns. Clearwater, das als Mekka der Scientologen gilt, spielt auch eine Rolle im ungeklärten Todesfall der Tierärztin Biggi Reichert aus Bayern. Sie befindet sich in einer in ihren Augen ausweglosen Situation, als sie 2006 nach Florida kommt und Hilfe in der Zentrale der Scientologen sucht. Kurz nach ihrer Rückkehr nach Deutschland wird die Leiche der 40-Jährigen in einem Auto in Hamburg gefunden.