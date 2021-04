Skandal in Vegas

Keiner von ihnen ahnt, dass der Illusionist im Internet eine ganz andere Seite auslebt: Unter dem Benutzernamen "Lars45" sucht und sammelt er online kinderpornographische Bilder und Videos. Deren Inhalte sind so erschreckend, dass sogar erfahrene Ermittler bei der Gerichtsverhandlung in Tränen ausbrechen.



ZDFinfo spricht mit Rouvens engsten Wegbegleitern über seinen Aufstieg und Fall und bringt Licht in die dunkle Welt von Kindesmissbrauch und dessen Vermarktung im Internet.