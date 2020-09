Täterjagd: Der Fall Guy Georges

Die junge Frau wurde in ihrer Wohnung brutal erstochen und ihr BH sorgfältig in zwei Teile zerschnitten. Die Ermittlung führt schließlich nicht nur zur Verhaftung des Mannes, der heute als erster französischer Serienmörder bezeichnet wird.



Auch maßgebliche Veränderungen in der Polizeiarbeit und Kriminaltechnik werden durch die Ermittlungen herbeigeführt.