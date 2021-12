Tatort Museum - Lösegeld für geraubte Kunst

Gestohlen, aber hoffentlich nicht verloren: Die antiken Schmuckstücke aus dem Sächsischen Staatsschatz sind so einzigartig, dass sie quasi unverkäuflich sind. Experten hoffen, dass die Stücke nicht zerstört wurden.

Quelle: ZDF/Jürgen Heck

Am 25. November 2019 brechen zwei Diebe in das Grüne Gewölbe des Dresdner Residenzschlosses ein. Sie erbeuten historischen Schmuck und Edelsteine von unschätzbarem Wert. Als die Polizei eintrifft, sind die Täter längst geflohen. Inzwischen sind mehrere Tatverdächtige verhaftet, und ein Prozess ist in Sicht. Verschwunden aber ist bis heute, was sie im Juwelenzimmer des Dresdner Schlosses aus der Vitrine gerissen haben: Edelsteine der sächsischen Könige.



Kunstliebhaber in ganz Deutschland hoffen, dass die Schmuckstücke noch existieren und die Diebe versuchen werden, sie gegen ein Lösegeld der staatlichen Kunstsammlung Dresden zurückzugeben.