The Day the Rock Star Died: Jimi Hendrix

"Wer ihn allein anhand seiner Aufnahmen beurteilen muss, kann einem nur leid tun. Erst in Fleisch und Blut war er wirklich einmalig - ein Alchemist, der sich auf der Bühne ständig häutete, sich sogar körperlich zu verändern schien. (...) Er machte die E-Gitarre zu einem ästhetischen Erlebnis." (Pete Townshend von The Who)



"Den Klang, den er im Kopf hatte, hörte nur er." (Hendrix-Schlagzeuger Mitch Mitchell)



"Es war schon beklemmend, wie gut er war. Wir hielten den Atem an und staunten." (Eric Burdon von The Animals)



"Da steht dieser Typ auf der Bühne und beißt in seine Gitarre. Zum Teufel, was macht der da, denke ich. Und ich sehe mich nach dem zweiten Gitarristen um - weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass er die Töne allein produzierte. Wo ist also der andere Gitarrist? Es gibt keinen! Ich kroch unter die Bühne, Mann, und die war höchstens einen Meter hoch. Ich rutsche auf den Knien rum, um unter der Gitarre dieses Typen nachsehen zu können. Was macht der da?" (Woodstock-Mitstreiter Richie Havens)



"Ich dachte, ich wäre der heißeste Gitarrist der Szene. Ich ging die Straße rüber und sah ihn mir an. Hendrix wusste, wer ich war, und er verbrannte mich bei lebendigem Leib. Ich holte danach nicht mal mehr meine Gitarre raus." (Mike Bloomfield von der Butterfield Blues Band)



"Hendrix tat genau, was ich wollte. Ich konnte bloß nicht." (Britischer Rockgitarrist Jeff Beck)



"Warum wird Jimi Hendrix eigentlich nicht als einer der wichtigsten Komponisten des Jahrhunderts anerkannt? Von den Musikwissenschaftlern, meine ich. Warum wird über ihn nicht wie über John Cage gesprochen?" (Brian Eno von Roxy Music)



