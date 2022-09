The True Story of Lady Gaga

Mit ihrem Song "Shallow" aus dem Film "A Star is Born" konnte Lady Gaga die Jury der Academy Awards überzeugen und gewann 2019 einen Oscar in der Kategorie "Bester Song".

Quelle: ZDF/Tinseltown/ Shutterstock

Ihr Studium an der prestigeträchtigen Kunst- und Musikfakultät der New York University bricht Gaga ab. Stattdessen zieht es die junge Frau in den New Yorker Underground. In den Clubs und Bars testet sie ihre eigenen Kompositionen. Ihren Lebensunterhalt verdient sie sich zunächst als Bedienung und als Go-go-Tänzerin. Dann wird Gaga entdeckt.



Gleich mit ihrem ersten Album "The Fame" bricht Lady Gaga Rekorde. Über 15 Millionen Mal wird es verkauft und ist mit Welthits wie "Just Dance", "Poker Face" und "Paparazzi" eines der erfolgreichsten Debütalben aller Zeiten.