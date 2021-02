Trumps Erbe - Das zerrissene Amerika

Viele Amerikaner haben es inzwischen mit der Angst zu tun bekommen. Allein im letzten Monat vor der Wahl wurden in den USA zwei Millionen Waffen gekauft. In keinem anderen Land auf der Welt besitzen die Bürger so viele Schusswaffen wie in den USA: Insgesamt 400 Millionen – über 40 Prozent aller Waffen weltweit, die in amerikanischer privater Hand sind. Für immer mehr Amerikaner sind Waffen und vor allem genug Munition die Lebensversicherung in der aufgeheizten Stimmung. Ein perfekter Nährboden auch für die hunderten schwer-bewaffneten Gruppen, wie Ex-Marine Chris Hill und seine Georgia Security Force. Sie ist Teil eines landesweiten Netzwerks und sie sehen sich als Bewahrer der amerikanischen Kultur. Traditionell ist der Staat eigentlich ihr Feind, doch in Donald Trump glauben sie einen Politiker gefunden zu haben, dem sich zu folgen lohnt.